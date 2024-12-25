В Москве ведется активная реорганизация промышленных территорий

Сергей Собянин рассказал о том, что в столице идет активная работа по реорганизации промышленных территорий. В своем ежегодном отчете о работе московского правительства перед депутатами Городской думы мэр Москвы заявил, что с 2010 года в столице России была сформирована развитая транспортная инфраструктура, сообщает «Царьград» .

Мэр отметил, что в сравнении с другими мировыми мегаполисами Москва отставала в плане эффективного использования городских пространств и качества жизненной среды. Тем не менее он подчеркнул, что была создана эффективная транспортная система, включающая важные магистрали, метро и городскую железную дорогу.

Кроме того, было отмечено, что сейчас компании активно участвуют в значительных преобразованиях и изменении функций промышленных зон.

Ранее Собянин упоминал, что Москва заняла первую позицию среди мировых мегаполисов по доступности транспортных услуг. Также мэр подчеркнул, что город стремится стать лидером на глобальной арене. Он считает, что замедление темпов развития будет означать неудачу, и это касается не только личных амбиций, но и жизненно важных вопросов.