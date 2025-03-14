В Москве увеличивается производство машин и оборудования

По итогам января текущего года столичные промышленники смогли увеличить выпуск машин и оборудования более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Таким образом, более чем на четверть вырос выпуск кранов, клапанов и другой арматуры, на 11,1% — грузоподъемных кранов, а производство вентиляторов — в 8,5 раза.

«Машиностроительный комплекс Москвы традиционно выступает одним из драйверов развития отечественной промышленности, обеспечивая рынок необходимыми средствами производства и другой значимой продукцией. Компании выпускают станки, насосы, роботизированные системы, лифты, конвейеры и другие востребованные изделия, регулярно наращивая объемы производства. В январе 2025 года предприятия на 70,7% увеличили выпуск товаров и поставили заказчикам продукции более чем на 13,4 млрд рублей», — добавил Гарбузов.

Станкостроительная компания «Бивертех» расширила линейку оборудования, представив новую платформу фрезерных обрабатывающих центров с числовым программным управлением. Новая машина предназначена для серийного производства деталей из металлов и жаропрочных сплавов в круглосуточном режиме. Устройство оснащено широким выбором опций, включая интеграцию роботов, стружечный конвейер, систему удаленного и локального мониторинга и другие.

«Это жесткая производительная платформа фрезерных обрабатывающих центров для опытного и серийного производства, которая закроет до 70% задач в области фрезеровки», — прокомментировал технический директор и сооснователь фирмы Максим Бобрышев.

Также «Объединенная станкоинструментальная компания» выпускает в Москве металлообрабатывающее и складское оборудование, режущий инструмент и расходные материалы — всего почти 600 товарных позиций.

По итогам прошлого года компания смогло почти в два раза нарастить объем производства и отгрузить заказчикам более 100 токарно-фрезерных и ленточных станков.