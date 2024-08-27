В Москве увеличивается объем обрабатывающего промпроизводства

За первое полугодие текущего года в столице на 20% увеличился объем обрабатывающего промпроизводства по сравнению с таким же периодом прошлого года, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Хорошие темпы наблюдаются у высокотехнологичных отраслей. В частности — в фармотрасли и машиностроении. Также в 2 раза выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий.

«Больше стали изготавливать продуктов питания, напитков, бумаги, моющих средств и косметики, мебели», — отметил градоначальник.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы подчеркнули, что столица активно помогает развивать промышленность. Действует уже больше 20 системных мер: экспортная поддержка, получение земельных участков без торгов за 1 рубль в год, целевые займы, льготные инвесткредиты и др. Промышленникам доступна синергия сразу нескольких инструментов.

«Завод „Спецкабель“ активно развивается — наращивает объемы выпуска продукции и модернизирует производственные площади, в том числе при поддержке московских властей. Так, за счет компенсации части затрат на покупку нового оборудования мы завершили капитальный ремонт и техническое перевооружение цеха и освоили выпуск новых видов оптических кабелей специального назначения. Сегодня мы выпускаем изделия для космической, атомной, нефтяной промышленности, энергетического комплекса и других критически значимых отраслей российской экономики», — сказал вице-президент компании Сергей Лобанов.