В Москве утвержден прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы

На заседании президиума правительства Москвы был рассмотрен и одобрен прогноз социально-экономического развития столицы на 2025–2027 годы, говорится на сайте mos.ru .

Прогноз отражает комплексную оценку основных факторов и показателей социально-экономического развития столицы. Документ был подготовлен с учетом ситуации в мировой, российской и столичной экономике.

«В 2025–2027 годах развитие экономики Москвы продолжится, ожидается рост: производства обрабатывающих отраслей — в следующем году на 10%, в 2026–2027-м — на 7,5% ежегодно; розничной торговли и платных услуг населению — на 2,5–3,0% и 4,0–5,0% соответственно; инвестиций в городскую экономику на 4,0–4,8% ежегодно», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Москва — центр научного потенциала

Позитивная динамика подтверждает устойчивость экономики столицы и ее способность адаптироваться к неблагоприятным внешним условиям.

Д. э. н., профессор, первый проректор НИУ «Высшая школа экономики» Леонид Гохберг отметил, что на Москву приходится более 70% общероссийской выручки от разработки программного обеспечения.

«Растущей специализацией города являются интеллектуальные услуги с их ядром — наукой. В Москве концентрируется порядка трети научного потенциала нашей страны, который во все большей степени определяет устойчивость развития обрабатывающей промышленности и других перспективных отраслей», — сказал Гохберг.

Он отметил, что растущие инвестиции в интеллектуальную собственность являются сигналом подъема еще одного крайне важного для мировых городов сегмента — креативных индустрий. Среди их многообразия для города большую роль играют киноиндустрия, мода, дизайн и исполнительские искусства.

Поддержку инвестиционной активности будут оказывать внутренний спрос со стороны растущей экономики, дальнейшее развитие импортозамещения и стимулирующая бюджетная политика.

Положительная динамика ВРП столицы

Помимо этого, д. э. н., профессор, проректор ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова» Ксения Екимова прокомментировала анализ макроэкономических показателей, который показывает устойчивую положительную динамику ВРП Москвы.

«Оборот компаний во многих секторах экономики многократно увеличился за последние пять лет. Эта тенденция свидетельствует о высокой адаптивности столичной экономики, обусловленной синергетическим эффектом от опережающего развития городской инфраструктуры, стимулирования инвестиционной активности, оптимизации рынка труда и качественной урбанизации», — подчеркнула она.

Росту экономической активности в городе Москве во многом способствуют потребительские и инвестиционные расходы, высокие темпы роста которых должны сохраниться и в среднесрочной перспективе.

«Диверсификация отраслевой структуры, ускоренное развитие высокотехнологичных секторов и устойчивый рост инвестиций в интеллектуальный капитал, доля которых в общем объеме инвестиций достигла 16,5% в прошлом году, формируют прочный фундамент для дальнейшего экономического роста. Прогнозируемый среднегодовой темп роста ВРП в 2025–2027 годах на уровне 2,7–3,0% и ожидаемый ежегодный прирост инвестиций на 4,0-4,8% подтверждают позитивные перспективы развития экономики города Москвы», — заявила Екимова.

Потребность в кадрах

В условиях продолжающегося экономического роста экономика Москвы испытывает серьезную дополнительную потребность в кадрах. В настоящее время она составляет 500 тыс. человек и по прогнозу вырастет до 781 тыс. человек в 2027 году. На сегодняшний день это один из ключевых вызовов для экономического развития столицы. Он требует повышения производительности труда и расширения подготовки и переподготовки кадров.

Также свое мнение по прогнозу высказал главный экономист — управляющий директор «Эксперт РА» Антон Табах. Он выделил то, что сам прогноз выглядит взвешенным и учитывающим успешное развитие, которые будут достигнуты несмотря на санкции.

«Он учитывает и очень жесткую денежно-кредитную политику, проводимую Банком России, и нарастающую потребность в квалифицированных кадрах, так как ожидается рост именно в технологичных производствах и услугах. Эта потребность тоже продукт развития предыдущих лет. Прогноз амбициозный — его реализация потребует серьезной работы и вложений от города, координации действий с бизнесом и сферой образования — но прогнозируемый устойчивый рост ВРП в 2,7–3% выглядит реалистичным и достижимым», — заключил эксперт.