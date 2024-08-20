В Москве суд просят признать бельгийский депозитарий Euroclear банкротом

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Российская производственно-торговая компания «Гео-Система» пытается признать бельгийский депозитарий Euroclear банкротом, соответствующий иск уже поступил в Арбитражный суд Москвы, пишет РБК .

В прошлом году компания уже просила суд взыскать с бельгийского депозитария 1 156 млн долларов убытков. Тогда суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил прошение.

Иск с требованием признать бельгийский депозитарий банкротом зарегистрирован 19 августа. Об этом говорится в картотеке арбитражного суда. Когда будет рассматриваться дело, не уточняется.

Известно, что в мае 2024 года Euroclear пытался обжаловать сентябрьское решение суда, но получил отказ. Теперь компании предстоит иск о банкротстве.