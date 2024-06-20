В Москве сохраняется рекордно низкий уровень безработицы

В столице на 1 июня текущего года официальный уровень безработицы составил порядка 0,26%, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Данное число на 0,04 процентного пункта меньше, чем было в начале года. Такой показатель является рекордно низким за последние 15 лет.

«В Москве активно развиваются все сферы городской экономики, создаются новые рабочие места на производстве и в сфере малого и среднего бизнеса. В агрегированной базе столичной службы занятости представлено около 500 тыс. вакансий. Таким образом, на одного безработного в городе приходится свыше 20 предложений о трудоустройстве», — уточнила Багреева.

В столице также остается неизменным превышение числа принятых сотрудников над уволенными. Также в департаменте экономической политики и развития города подчеркнули, что за пять месяцев текущего года число оформленных трудовых контрактов стало выше числа расторгнутых на 229,4 тыс.

Самая большая разница между нанятыми и уволенными была зафиксирована в торговле — почти 40 тыс. сотрудников, в строительстве — 39,6 тыс. человек, в научно-технической сфере — более 28 тыс., а в обрабатывающих производствах — 27,6 тыс. работников.

В финансово-страховом секторе приняли на работу на 15,5 тыс. человек больше, чем было уволено, в административном секторе рост сотрудников составил 14,5 тыс., в сфере IT и связи — 12,4 тыс. работников.