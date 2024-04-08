В Москве растет производство оборудования для промышленности и коммунального хозяйства

По итогам 2023 года обрабатывающие предприятия Москвы показали рекордные результаты — рост на 22,3% без учета нефтепереработки. В частности, они наращивают выпуск изделий, применяемых в промышленности и коммунальном хозяйстве, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

Отмечается, что такому росту способствует поддержка города. При этом предприятия наращивают производство высокотехнологичной продукции, в том числе для нужд самой промышленности и коммунального хозяйства.

«Например, по итогам года в два раза увеличился выпуск инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний, более чем на 30% — счетчиков производства и потребления электроэнергии, почти на 20% — оборудования для фильтрования или очистки газов», — поделился Овчинский.

Производство систем накопления энергии

В прошлом году столичный производитель решений на базе суперконденсаторов «Тайтэн Пауэр Солюшн» в три раза нарастил объем выпуска систем накопления энергии. Сегодня в ассортименте компании около 30 устройств, среди которых источники бесперебойного питания и суперконденсаторные системы запуска двигателя. Их применяют в различных отраслях, включая промышленность, энергетику, связь и транспорт.

«В энергетике наши устройства используют для обеспечения качественного электроснабжения нагрузки в случае сбоев, накопления и хранения энергии в системах аварийного электропитания и других целей. В промышленности и транспорте — для энергосбережения, снижения вредных выбросов, обеспечения непрерывности работы и многого другого. Сегодня компания реализует ряд проектов общей мощностью более 15 мегаватт, что эквивалентно годовой мощности потребления энергии десяти технопарков „Слава“, на площадке которого мы работаем», — добавил генеральный директор предприятия Владимир Ворожейкин.

Производство газоанализаторов

Еще один производитель «Промприбор-Р» в прошлом году нарастил выпуск газоанализаторов более чем на 40%. Такие устройства позволяют определять качественный или количественный состав смесей газов в воздухе и предупреждать возникновение чрезвычайных происшествий.

Увеличить производство предприятию удалось благодаря расширению производственных мощностей и товарной линейки. Так, ассортимент пополнили сверхкомпактным газоанализатором, универсальным течеискателем и датчиком во взрывозащищенном и арктическом исполнениях.

Предприятие наращивает локализацию изделий — в минувшем году здесь наладили выпуск плат для газоанализаторов. Также компания активно взаимодействует с городом — посетить производство можно в рамках проекта «Открой#Моспром».

Также столичная производственная компания «Ленточные пилы» в 2023 году увеличила выпуск пил для обработки твердых металлов в восемь раз. Подобный инструмент позволяет работать с титаном, жаропрочными и авиационными сталями.