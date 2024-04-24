В Москве растет производство косметики

Столичные предприятия, производящие косметические, парфюмерные, моющие средства и мыло, в течение двух месяцев текущего года увеличили объемы производства на 60,5%. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«В Москве работают более 30 заводов, которые изготавливают косметические, уходовые и гигиенические средства. На них трудоустроены свыше четырех тысяч человек. За январь-февраль 2024 года эти предприятия нарастили производство косметики, парфюмерии и моющих средств более чем в 1,6 раза. Объем отгруженной продукции превысил 10,5 млрд рублей», – сказал Овчинский.

Предприятие «Гельтек-Медика», которое выпускает профессиональную косметику и гели для функциональной и ультразвуковой диагностики, в 2024 году нарастило выпуск продукции. Производство антивозрастного крема увеличилось в 5,5 раз, крема-сыворотки для век — в 3,3 раза, а гелиевого концентрата для лица — в 3 раза.

В Москве производят разные виды моющих средств и мыла, а также средства для ухода за кожей, одеколоны, духи, косметические изделия — помады, туши, пудры и прочее.

В столице предпринимателям доступны более 20 системных городских мер поддержки и антикризисные инструменты, позволяющие экономить средства. При помощи городской поддержки города они могут расширять собственные производства, закупать новое оборудование, расширять ассортимент и внедрять инновационные технологии.

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московский фонд поддержки промышленности в 2023 году предоставил московской косметической компании льготный заем на 100 млн рублей под 3% сроком на 5 лет. Деньги направили на закупку оборудования, комплектующих и сырья, используемых для производства продукции на экспорт.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что промпредприятия столицы за 7 лет увеличили объем производства более чем в 2 раза.

Москва – город с развитым производством. В столице работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год в городе открывается порядка 100 малых и 40–50 средних и крупных предприятий. Они выпускают разные товары и активно внедряют инновации.