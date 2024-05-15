В Москве расширили программу грантовой поддержки инноваторов

Московские власти расширили программу поддержки представителей малого и среднего бизнеса, создающих и внедряющих инновации, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Сегодня гранты на покупку и лизинг оборудования могут получить все участники реестра стартапов и высокотехнологичных компаний, хотя раньше на это могли претендовать лишь предприятия, работающие в 4 отраслях.

«Сейчас в реестр входит больше 450 организаций. Попасть в него могут столичные предприниматели практически из любых сфер. Заявки принимают на сайте Московского инновационного кластера», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Поддержка доступна столичным разработчикам ПО, решений в области виртуальной и дополненной реальности, производителям оборудования, компьютерной техники и др. Максимальный размер гранта на компанию составляет 30 млн рублей в год, а его размер зависит от расходов.

Фото - © Пресс-служба ДПиИР Фото - © Пресс-служба ДПиИР Фото - © Пресс-служба ДПиИР

Выплаты помогут компаниям возместить половину затрат на приобретение или лизинг отечественного оборудования и 35% стоимости импортного. Гранты также позволят компенсировать проценты по кредитам, взятым на те же цели или на пополнение оборотных средств.

Программа грантовой поддержи действует с 2022 года. По итогам прошлого года было одобрено 448 заявок на общую сумму более 2 млрд рублей. В 2024 году гранты на сумму свыше 440 млн рублей уже получили 112 столичных компаний.

Около 7 млн рублей получил производитель многокомпонентного технологического оборудования. Его применяют в том числе в сельском хозяйстве и промышленности. Еще почти 8 млн рублей выделили компании, которая производит инновационные препараты для эстетической медицины и косметологии.

Гранты будут направлены на создание новых, а также модернизацию и дооснащение существующих производств, лабораторий и ИТ-организаций.