В Москве пройдет вебинар об актуальных вопросах размещения летних кафе

Госинспекция по недвижимости проведет вебинар на тему «Контроль за соблюдением требований к размещению сезонных кафе». Онлайн-встреча состоится 6 марта в 16:00, участие бесплатное, передает пресс-служба ведомства.

Мероприятие для рестораторов пройдет в рамках профилактической работы контрольного ведомства по предупреждению нарушений в земельно-имущественной сфере.

Спикером выступит исполняющий обязанности начальника отдела нестационарных торговых объектов Управления мониторинга территорий ГБУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости» Денис Соколов.

Участникам расскажут об основных правилах и требованиях к установке сезонных конструкций, а также о порядке включения веранды в городскую схему. Кроме того, слушатели узнают о последних изменениях в правилах размещения, обустройства и эксплуатации сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

Принять участие в вебинаре можно, зарегистрировавшись по ссылке.