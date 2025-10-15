В Москве пройдет II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум

В Москве в здании Дома союзов с 5 по 6 декабря пройдет II Международный Таврический инвестиционно-экономический форум. Ожидается, что мероприятие соберет более 1 тыс. инвесторов для рассмотрения перспектив социально-экономического роста и прогресса новых субъектов РФ. Стратегическим и информационным партнером форума стал NEWS.ru .

«Восстановление наших исторических территорий — задача всего общества. Понимая важность и нужность данной цели, в этом году NEWS.ru будет поддерживать форум. Надеемся, что его итогом станут конкретные меры поддержки, контракты, партнерские коллаборации, которые послужат фундаментом и драйвером для развития новых регионов», — рассказала главный редактор издания Ольга Сабурова.

К участию приглашены представители органов власти федерального и регионального уровней, крупнейшие российские и зарубежные инвесторы, строительные компании и застройщики. Предполагается также присутствие руководителей ведущих промышленных и финансовых предприятий, а также экспертов из различных секторов экономики.

«Мы делаем ставку на концепцию „бизнес-патриотизма“ для привлечения капитала в ключевые отрасли. Концепция „бизнес-патриотизма“ предполагает, что частные инвестиции становятся не просто экономически выгодными, но и социально ответственными, внося прямой вклад в укрепление суверенитета и в будущее страны», — поделился советник губернатора Херсонской области, директор фонда «Перспективное развитие Херсонской области» Руслан Сыртланов.

В рамках форума будут обсуждаться вопросы экономики будущего, проекты в сельском хозяйстве, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, туристической отрасли, модернизация жилищно-коммунального хозяйства и внедрение инновационных цифровых решений. Важными темами станут сотрудничество со странами СНГ, Ближнего Востока и Азии, расширение торгово-промышленного потенциала и партнерства, а также вопросы социального развития.

