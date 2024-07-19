В Москве увеличивают производство автокомплектующих и предлагают новые решения

В столице функционирует свыше 30 предприятий, производящих детали и комплектующие для автомобилей. Они ежегодно наращивают производство и выпускают новые разработки, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

На них трудоустроено более 8 тыс. человек.

«Производителям доступно свыше 20 финансовых и нефинансовых мер поддержки, благодаря которым объем производства товаров данных направлений постоянно растет в столице, а на рынок выходят инновационные решения. Кроме того, два года назад в ОЭЗ „Технополис Москва“ был запущен Московский кластер электромобилестроения. На сегодня в него уже входит 62 компании, 32 из них — это резиденты и арендаторы», — уточнил Гарбузов.

Так, столичная компания «Электропривод и силовая электроника» совместно с партнерами представила проект полностью автономного колесного робота «Городовой». Машина оснащена технологией беспроводной зарядки и обеспечивает круглосуточное и всепогодное патрулирование территорий без участия человека.

Руководитель предприятия Антон Кузькин отметил, что данная технология беспроводной подзарядки безопасна для окружающих и совместима с зарядными станциями для электромобилей.

«Питание батарей осуществляется автоматически без участия человека. Для этого роботу необходимо лишь заехать на специальное парковочное место, рядом с зарядной станцией. После пополнения заряда он снова готов к активной работе», — добавил Кузькин.

Также автономный вездеход оснащен камерой с круговым обзором, тепловизором, датчиком температуры, громкоговорителем, лазерным локатором, а также свето- и звукосигнализацией.

Колесный мини-робот способен отследить правонарушение и сообщить о нем полицейским, оказать помощь жителям и гостям города, в частности вызывать экстренные службы. Кроме этого «Городовой» может создавать карты местности, распознавать лица и собирать данные об обстановке.

Помимо этого, столичный производитель смазочных материалов «Куппер» нарастил выпуск продукции на 47% за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания разрабатывает масла для двигателей, трансмиссии и других элементов автомобиля.

Другая компания «САГА Технологии» начала выпуск четырех новых моделей быстрых зарядных станций для электротранспорта. Устройства позволяют в 1,5 раза быстрее зарядить автомобиль, не нанося вред аккумулятору.

Также в городе есть завод «Альфа Автоматив Техноложиз», На нем выпускают кузовные детали для легковых автомобилей и коммерческого транспорта, которые поставляются на автосборочные предприятия. Предприятие планомерно развивается и в 2023 году ввело в эксплуатацию дополнительной линии из пяти 250-тонных прессов. В результате проделанной работы мощности производственного комплекса выросли с 12 до 17 млн деталей в год.

Другой столичный производитель «Системы Автономной Энергии» в начале этого года разработал батарею для общественного электротранспорта, а уже в апреле завершил ее тестирование. У устройства значительно сниженная масса блока наряду с высокой плотностью энергии.