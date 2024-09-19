В Москве производители примут участие в парусных соревнованиях от часового завода

С 20 по 22 сентября пройдет парусная регата «Кубок 6МХ», организованная московским производителем часов и хронометров «Полет-Хронос». В мероприятии примут участие столичные промышленники, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Регата получила название в честь одного из первых хронометров, выпущенных Московским часовым заводом в 1947 году.

«Подобные мероприятия способствуют развитию сотрудничества между бизнесом и городом, а также предоставляют уникальную возможность для поиска новых партнёров, обмена профессиональным опытом и идеями. Так, в парусной регате, организованной одним из крупнейших московских производителей часов и хронометров, примут участие сотрудники столичных заводов по выпуску оптики, лифтов и оборудования, устройств защитного отключения и других изделий. Многие из них встанут под парус впервые», — поделился Гарбузов.

В регате зарегистрировано более 100 яхтсменов и 27 экипажей — команды российских производителей и разработчиков медизделий, продукции для нефтяной отрасли, лифтов, программного обеспечения, а также представители бизнеса и образовательных учреждений, ИТ-специалисты и многие другие.

«Наш завод проводит регаты дважды в год, ставя перед собой важную цель — вовлечь людей в парусный спорт. Грядущее соревнование приурочено к 300-летию морской почты. В честь этого события будет изготовлен специальный почтовый набор и проведена процедура гашения почтовой марки. Кроме того, мы отправим почтовый набор на орбитальную Международную космическую станцию вместе с коллективной фотографией участников регаты и проведем сеанс радиосвязи с экипажем МКС», — прокомментировал заместитель генерального директора предприятия Алексей Ткаченко.

Впервые соревнование прошло в Севастополе в 2021 году. В этом ему присвоили статус всероссийского парусного соревнования и внесли в единый календарный план Министерства спорта России.