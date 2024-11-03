В Москве производитель лекарств увеличит объемы выпуска при поддержке города

Льготное инвесткредитование от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства помогло столичному производителю лекарственных препаратов привлечь средства на обустройство производства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Отмечается, что новый парк оборудования будет каждый год выпускать почти 1 млн флаконов лекарств в жидкой форме.

«В городе работает свыше 300 предприятий по производству лекарств, медицинской техники и изделий. Мы стремимся сохранить и укрепить текущие позиции, а в ближайшем будущем — стать абсолютным лидером по масштабам и уровню развития фармотрасли в стране. В столице действует самый крупный фармацевтический кластер в РФ, также производителям отрасли доступно более 20 различных инструментов поддержки. Так, в рамках программы льготного инвесткредитования производитель фармпрепаратов смог привлечь 195 млн рублей. Средства предприятие вложит в реализацию проекта, который позволит расширить продуктовый портфель компании и приступить к выпуску жидких стерильных форм. Планируется, что ежегодный объем производства продукции составит около 1 млн упаковок», — уточнил Гарбузов.

Так, компания «Кронофарм», которая выпускает препараты для лечения неврологических, кардиологических, гастроэнтерологических и других заболеваний, начнет выпуск нового вида продукции в 2026 году.

«Данная мера поддержки оказала существенное влияние на развитие нашей компании. В ходе реализации проекта планируется приобретение, монтаж высокотехнологичного оборудования и создание производственного участка, соответствующего международным стандартам», — прокомментировала финансовый директор компании Татьяна Кошелева.

Чтобы получить средства по льготной ставке, следует заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту.

Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма. Вся нужная информация доступна на сайте Фонда.