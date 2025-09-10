В Москве продолжают увеличивать объемы производства лекарств

В столице функционируют свыше 30 предприятий, которые занимаются выпуском лекарств и медизделий. На этих предприятиях трудятся почти 30 тыс. человек, написал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Предприятия выпускают широкую линейку препаратов, включая современные лекарства от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотики и вакцины. На базе ОЭЗ „Технополис Москва“ создан отраслевой фармацевтический кластер. Он объединяет 14 разработчиков и производителей лекарственных средств. Три действующих предприятия — ПК-137, „Велфарм-М“ и „Р-Опра“ — уже поставляют городу продукцию в рамках офсетных контрактов», — уточнил градоначальник.

В ближайшее время планируется закончить строительство предприятия «Генериум-Некст», которое будет выпускать генно-инженерные лекарства, в том числе от наследственных и редких заболеваний. Кроме того, строятся и проектируются еще пять производств.

Директор по производству «Р-Опра» группы компаний «Р-Фарм» Елена Лютина рассказала более подробно о производстве. По ее словам, завод выпускает препараты для терапии онкологических, аутоиммунных, астматических и других заболеваний. Оно было открыто в 2023 году в рамках офсетного контракта на организацию производства и поставку лекарственных препаратов. «Р-Опра» — резидент особой экономической зоны «Технополис Москва».

«Такой статус обеспечивает целый пакет мер, в первую очередь — налоговые льготы, благодаря чему компании получают возможность наращивать мощности, инвестировать в новые технологии и расширять линейку продукции. На данный момент предприятие „Р-Опра“ отгрузило более 295 тысяч упаковок по офсетному контракту. Среди знаковых проектов 2025 года — регистрация и запуск производства препарата на основе синтетического аналога витамина D, применяемого при лечении пациентов с тяжелыми формами хронической болезни почек. Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — уточнила Лютина.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы заявили о том, что Минздрав РФ внес инновационный препарат, разработанный московским фармпроизводителем, в клинические рекомендации по лечению заболеваний сердца — перикардитов.