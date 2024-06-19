В Москве построят 4 логистических центра по программе КРТ

В Москве продолжается активная работа по программе комплексного развития территорий (КРТ). Теперь в мегаполисе появятся 4 логистических центра площадью около 255 тыс. кв. м, сообщается на сайте мэра столицы.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что по программе КРТ строят не только жилые кварталы, но и деловые центры с логистическими комплексами. Еще 4 крупных центра появятся на юго-востоке, севере и западе мегаполиса.

«На реорганизованных территориях КРТ смогут найти работу примерно 14,5 тыс. горожан», — добавил Ефимов.

Возведение логистических центров запланировано в рамках реализации 4 проектов КРТ. Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что эти территории окружены коммунальной и производственной застройкой, а также имеют хорошую транспортную доступность. Например, участки бывших промзон Южное Очаково и Кунцево находятся недалеко от МКАД.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные кварталы на месте промзон и неиспользуемых территорий. Сейчас в столице реализуются 236 проектов общей площадью более 3,1 тыс. га.