В Москве подвели итоги первого технологического конкурса «Авиатех»

В столице объявили результаты первого технологического конкурса «Авиатех». Было предложено 180 инноваций для авиационной отрасли, финалистами стали 14 разработок, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Заммэра города — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина рассказала, что партнерами конкурса были крупные компании, в том числе «Газпромнефть-Аэро», «Аэрофлот» и аэропорт Пулково.

«В финал конкурса прошло 14 разработок. Среди них симулятор для тренировки пилотов, технология создания Wi-Fi-сети на борту и система навигации», — рассказала Сергунина.

Один из участников представил виртуального помощника на базе ИИ, который может консультировать пассажиров. Он знает расписание рейсов, все о внутренних услугах, трансфере и терминалах. При этом список тем постоянно дополняется.

Другая разработка одной из команд — система контроля местоположения самолетов в аэропорту, которая прогнозирует траекторию движения и предупреждает об опасном сближении. Третья интересная инновация анализирует параметры здоровья пилотов во время тренировок.

Партнеры сами выбрали интересные им проекты, которые внедрят и протестируют позже. Сергунина напомнила, что Москва — крупнейший авиационный порт страны. В 2023 году пассажиропоток столичного авиаузла превысил 70 миллионов человек.

«Сегодня отрасль особенно заинтересована в передовых отечественных решениях. Конкурс дал инноваторам возможность напрямую представить свои разработки потенциальным заказчикам, получить обратную связь и договориться о дальнейшем сотрудничестве», — отметила Сергунина.