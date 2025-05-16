В Москве открываются точки по продаже ягод

В столице открываются брендированные точки по продаже сезонных ягод из разных регионов России. Фирменные прилавки открываются уже в 10-й раз, сообщается на сайте мэра Москвы.

Москвичи и гости столицы могут приобрести клубнику, землянику, малину, голубику, смородину, крыжовник, ежевику, бруснику и жимолость, а также поддержать отечественного производителя. В разных районах мегаполиса будет работать 250 площадок.

Поставщиками являются Волгоградская, Ростовская, Астраханская области, Краснодарский и Ставропольский край, Крым, Кабардино-Балкария, Адыгея, Карачаево-Черкессия, Дагестан и Северная Осетия. По мере созревания появляются и ягоды из других регионов.

В столице можно будет попробовать разнообразные ягоды. Только сортов клубники — более 15. Для удобства жителей точки расположены рядом с жилыми домами и транспортными развязками. Павильоны оформлены в едином стиле.