В Москве открыт сбор идей для мероприятия по развитию рыбных рынков

Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что в Москве стартовал сбор предложений по развитию рыбных рынков в рамках проекта «Москва — на волне» на платформе «Город идей», сообщает газета «Известия» .

Горожане могут делиться идеями мероприятий, еженедельных акций, внедрения новых сервисов и содержания социальных сетей, связанных с проектом. Своими предложениями жители столицы могут делиться до 30 января.

«Заодно участники обсудят ассортимент и сезонное оформление рыбных рынков», — отметила Сергунина.

На сегодняшний день функционируют два рыбных рынка этого проекта. Первый открыт в ноябре 2023 года в Косино-Ухтомском районе, а второй — в сентябре 2024 года в Митине. Покупатели могут выбирать из более чем 600 наименований продукции, включая живую, свежемороженую и копченую рыбу, а также морепродукты и консервированные изделия.

На рынках предусмотрены открытые кухни, где можно приготовить купленную рыбу. Также организуются различные кулинарные мастер-классы, конкурсы шеф-поваров и культурные мероприятия с участием музыкантов и театров.