В Москве наращивают компетенции в производстве высокотехнологичной продукции

На сегодняшний день Москва является центром развития высоких технологий и локомотивом отечественной промышленности. В городе функционирует более 4,2 тыс. предприятий, которые выпускают широкий спектр продукции, важной для страны: продукты питания, одежду, лекарства, медизделия и высокотехнологичное оборудование, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Так, за первые семь месяцев этого года выпуск компьютеров, оптики и электроники в мегаполисе вырос более чем в 2,1 раза, а машин и оборудования — более чем на треть.

«Научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры Москвы исследуют, изобретают, апробируют новые технологии, а заводы изготавливают продукцию, соответствующую самым высоким стандартам качества и безопасности. При активной поддержке города компании Москвы расширяют ассортимент высокотехнологичной продукции и наращивают производство», — уточнил Гарбузов.

Столичный производитель Engy представил станцию быстрой зарядки для электромобилей. Всего за 30 минут она способна зарядить батарею транспортного средства до 80%.

В станции используются разработанные компанией преобразователи — ключевой элемент любой зарядной станции. С его помощью переменный ток из сети преобразуется в постоянный, необходимый для зарядки батареи электромобиля.

Также производитель роботизированных систем «Технорэд» разработал универсальное адаптивное электромеханическое захватное устройство для роборук. Оно позволяет легко менять модули машин, адаптируясь к разным типам и формам деталей. С его помощью компании смогут экономить время, средства и увеличивать общую эффективность производства.

«Универсальные захватные устройства — это еще один важный шаг в сторону доступной роботизации. Решение помогает предприятиям с небольшой серией и меняющимися задачами обрести большую гибкость и стабильность», — заключил гендиректор компании Артем Лукин.