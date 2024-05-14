сегодня в 11:37

В Москве наладили производство RFID-чипов в рамках импортозамещения

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные организации производят и поставляют на российский рынок инновационные товары, которые замещают импортные аналоги. Среди них — RFID-продукция, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам градоначальника, за 2023 год одна из московских компаний вдвое нарастила производство RFID-чипов. Данными чипами москвичи пользуются ежедневно, когда оплачивают проезд в общественном транспорте.

«Такие же чипы используют в пропусках на работу, социальных картах, ключах в отелях», — добавил Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, руководство столицы осознает, насколько важную роль играет развитие высокотехнологичной промышленности. Соответствующие предприятия получают поддержку — компаниям помогают укрепляться на рынке экспорта, предоставляя им льготы и займы,.