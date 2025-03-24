В Москве начали принимать заявки на участие в ярмарках выходного дня

В столице начали принимать заявки на участие в весенней торговой сессии ярмарок выходного дня. В рамках кампании будет распределено более 1 тыс. торговых мест, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На получение бесплатных мест на ярмарках с 11 апреля по 6 июля могут рассчитывать владельцы личных и фермерских хозяйств, ИП и юрлица. Заявки принимают до 28 марта на сайте mos.ru.

Чтобы подать заявку, физлицам потребуется стандартная или полная учетная запись, а организациям — учетная запись компании. Решение о распределении мест будет направлено в личный кабинет в течение 5 дней после того, как завершится прием заявок.

Для обеспечения прозрачности процесса и неизменности порядка рассмотрения обращений используется технология блокчейна.

Ротация продавцов позволяет большему числу фермеров и предпринимателей представить горожанам свою продукцию, а покупателям — приобрести свежие сельхозтовары.

В Москве работает более 50 ярмарочных площадок, расположенных рядом с жилыми кварталами, станциями метро и остановками наземного транспорта. Пока они открыты по зимнему графику — с 08:00 до 20:00.