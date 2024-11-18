В Москве на площадке «Алабушево» построят 20 крупных объектов технополиса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запланированном строительстве 20 крупных объектов на площадке «Алабушево» в ОЭЗ «Технополис Москва». Здесь организуют высокотехнологичные производства, включая выпуск противоопухолевых препаратов и мультимедийных систем для автомобилей, сообщает «Царьград» .

Первая очередь, состоящая из трех корпусов и контрольно-пропускного пункта, уже введена в эксплуатацию и создала более тысячи рабочих мест. В каждом корпусе предусмотрены офисы, столовая, медпункт и технические помещения, причем около 80% площадей уже сданы в аренду.

Предприятия-резиденты смогут воспользоваться налоговыми льготами, а финансирование строительства обеспечивается частными инвестициями. Вторая очередь проекта намечена на осень 2026 года, добавив еще тысячу рабочих мест.

Инвесторы в сфере фармацевтики вложили более 40 млрд рублей, и за половину 2024 года производственная продукция резидентов составила 4 миллиарда рублей, что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в «Алабушево» строится спортивно-досуговый комплекс на почти две тысячи мест.

Мэр рассказал, что строительство технопарка на частные средства является примером успешного сотрудничества города и бизнеса.

«Столица получает современную инфраструктуру для размещения инновационных производств, а инвестор — льготы при строительстве жилья», — отметил Собянин.

ОЭЗ «Технополис Москва» имеет особый статус и предлагает льготный режим для предпринимателей, занимая лидирующие позиции в отраслевых рейтингах. Площадь объектов превышает 280 гектаров.