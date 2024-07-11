В Москве для поддержки предпринимателей создали Клуб экспортеров

В Москве учредили Клуб экспортеров для поддержки предпринимателей, которые развивают бизнес на зарубежных рынках. Первая встреча пройдет 23 июля в ситуационном центре правительства Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Его членов ждут онлайн- и офлайн-программы с экспертами в области внешнеэкономической деятельности и финансов, представителями крупных компаний и органов власти.

«Участники сообщества смогут обмениваться опытом и лучшими практиками, вместе искать партнеров, в том числе иностранных», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что важной задачей будет разработка предложений по развитию деловой среды, продвижению московского экспорта и увеличению поставок на международный рынок. Первая встреча пройдет в ситуационном центре правительства города 23 июля.

Заявки на вступление в Клуб экспортеров принимаются на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ). В сообщество приглашают представителей бизнеса, которые в прошлом году заключили внешнеторговые контракты на сумму не менее 1 млн рублей.

На сегодняшний день в МЭЦ предоставлен широкий выбор инструментов поддержки для начинающих и действующих экспортеров. Столичные предприниматели обучаются в рамках акселераторов, принимают участие в международных выставках и бизнес-миссиях, а также размещают свои товары в зарубежных супермаркетах и на маркетплейсах.

Продукция столичных брендов поставлена в десятках стран мира, в том числе в Китае, Индии, Бразилии, Турции, ОАЭ, Сербии, Перу, Индонезии, ЮАР и Таиланде.

По итогам прошлого года поддержкой МЭЦ воспользовались свыше 7,4 тыс. столичных компаний. Показатель вырос на 38% по сравнению с 2022 годом.