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В Москве действует программа для бизнеса для компенсации расходов на патенты

В Москве продолжается развитие программы грантов, которая позволяет бизнесу компенсировать часть расходов на патентование в России и за рубежом. Уже было получено 800 патентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Также в столице бизнесмены могут воспользоваться кредитованием под залог. Город не только дает 95% гарантию по таким кредитам, но и компенсирует процентную ставку до 3%.

К 2030 году планируется поставить на поток коммерциализацию интеллектуальной собственности. Это поможет стать фактором развития высокотехнологичных отраслей экономики.

В ближайшие годы планируется провести стимулирование инвестиций в исследований, поддержку патентования. Важно создать условия для привлечения финансирования в проекты.

Особенно значимой является поддержка венчурных инвестиций на ранней стадии развития проектов, которые финансируются за средства частных инвесторов.