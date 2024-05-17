В Москве число компаний и ИП в индустрии дизайна достигло 5 тыс

Число компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) в индустрии дизайна столицы за последние 5 лет увеличилось на 65% и составило 5 тыс., сообщила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В мегаполисе реализуют крупные проекты и проводят масштабные мероприятия, которые помогают развитию отрасли. Сейчас проходит IV Московская неделя интерьера и дизайна. На ней представлено свыше 750 производителей мебели, декора, текстиля и товаров для ремонта. Большинство из них — отечественные.

По словам Сергуниной, с 2019 года оборот организаций в данной индустрии вырос на 64%, а число их сотрудников составило 38 тыс.

«В столице действует сразу несколько программ, благодаря которым дизайнеры могут расширить клиентскую базу, получить опыт сотрудничества с крупными брендами и заключить новые контракты» Наталья Сергунина заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города

За 2 года к данным проектам присоединились свыше 15 тыс. специалистов отрасли.

В число крупных профильных программ входит «Фабрика дизайна». Около 1 тыс. ее участников из 70 регионов РФ представили решения для 266 промышленных предприятий. В конце удалось заключить около 100 соглашений на запуск новых видов продукции.

Для молодых специалистов есть конкурс «Дизайн-цех», победители которого разработали варианты сувенирной продукции, в том числе для ВДНХ, Музея Москвы, инновационного кластера «Ломоносов» и др.

В июле 2023 года начал работу цифровой «Центр материалов». Это первая в РФ онлайн-платформа, которая объединила представителей индустрии и производителей из десятка стран, куда вошли Китай, Турция, Таиланд, Индия и Индонезия.