В Москве число бизнесменов в малом и среднем бизнесе выросло почти на 461 тысячу

По итогам первого квартала 2025 года в Москве количество бизнесменов в малом и среднем бизнесе выросло на 7%, или 461 тысячу, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Mash .

Большая часть из новых бизнесменов в столице выбрали сферу торговли — 142,8 тысяч человек, причем 80% из них сконцентрировались на розничной продаже. Среди остальных 61,1 тысячу составили эксперты, такие как юристы, ученые и программисты. Еще 52,5 тысячи занялись риелторской деятельностью и 34,2 тысячи ушли в логистику, а 35,7 тысячи активизировались в области информационных технологий.

Поддержка со стороны Москвы играет ключевую роль в таком росте. Бизнесмены пользуются грантами, субсидиями, консультациями, а также пользуются отсрочками по арендным платежам.

Самыми востребованными для развития бизнеса оказались отрасли культуры, спорта и развлечений. Здесь рост бизнесменов составил 12%. Риелторская отрасль подросла на 11%, а в строительстве число бизнесменов выросло на 10,7%.