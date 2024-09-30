В Москве больше всего инвестируют в выпуск электроники и транспортных средств

Инвестиции в обрабатывающие производства столицы за шесть месяцев 2024 года превысили 129 млрд рублей, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Это превышает показатель аналогичного периода 2023-го в 1,9 раза.

«По поручению (мэра города — ред.) Сергея Собянина город помогает бизнесу локализовывать и расширять современные наукоемкие производства. Так, больше всего средств инвесторы вложили в развитие предприятий по выпуску электроники, транспортных средств и оборудования, а также фармацевтической продукции», — добавил Максим Ликсутов.

Помимо этого, рост инвестиций относительно показателей прошлого года наблюдается в пищевой промышленности, химической отрасли, производстве резиновых и пластмассовых изделий, металлообработке, автомобилестроении.

«Город поддерживает создание высокотехнологичных импортозамещающих производств. Так, с начала года столица заключила 6 офсетных контрактов, по условиям которых в городе появятся предприятия по выпуску лекарственных препаратов, компактной коммунальной техники и комплектующих, тары для цветов из переработанного пластика, медицинской мебели и другой важной для Москвы продукции», — прокомментировал министр правительства города, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Другой популярной мерой поддержки стали льготные инвестиционные кредиты. С начала текущего года столичным компаниям одобрили финансовую поддержку на общую сумму более 90 млрд рублей. Также предприятия могут воспользоваться льготными займами. Средства могут быть направлены на модернизацию оборудования, расширение экспорта и внедрение новых технологий.

Для открытия новых производств в рамках масштабных инвестпроектов Москва предоставляет инвесторам землю на особых условиях без проведения торгов.