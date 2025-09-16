В мире выпили 18,43 миллиарда литров вина к концу 2024 года

По данным службы Statista, мировое потребление вина сократилось почти на 10 миллиардов долларов к концу 2024 года, сообщает Infox со ссылкой на итальянский портал Winenews.

Общий объем потребления вина составил 332,92 миллиарда долларов. Большая часть пришлась на домашнее употребление, достигнув примерно 18,43 миллиарда литров, что соответствует 78% рынка. Однако этот сегмент формирует немногим более половины (53%) общей прибыли, а именно 180,9 миллиарда долларов.

В то же время потребление в сегменте HoReCa (рестораны, винные бары, кафе и прочие заведения) достигло 5,26 миллиарда литров, принеся 155,7 миллиарда долларов, что составляет 47% от мирового потребления вина.

«Каждый литр, выпитый в домашних условиях, приносит 9,8 доллара на винный рынок, в то время как литр, потребляемый в заведениях общественного питания, генерирует 29 долларов — это в три раза больше», — отметили авторы исследования.

Несмотря на небольшое снижение, аналитики прогнозируют, что в скором времени потребление вина снова начнет расти.