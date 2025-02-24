В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали о предприятиях, выпускающих соевый соус

Соевые продукты получают все большую популярность благодаря высокому содержанию белка и низкому уровню насыщенных жиров. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области поделились информацией о производстве продукции из данного вида растения на территории региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Компании ООО «Состра» и ООО «Европродукт» изготавливают соевый соус. В кулинарии его используют как приправу для различных блюд: от маринадов для мяса до заправок для салатов и супов. Он также является основным ингредиентом для суши, рамен и стир — фрай.

В Подмосковье за прошлый год было выпущено более 99 тыс. банок соуса, что составляет 71,2% от общего количества, произведенного на территории ЦФО и 51,6% по стране в целом. Кроме того, в Московской области осуществляет деятельность компания «Стимул», которая уже на протяжении 10 лет реализует выпуск растительных сыров «тофу» и «инари» на основе соевого молока.

Соевые продукты требуют особого внимания при хранении, поэтому рекомендуется следовать инструкциям на упаковке. Заморозка может повлиять на текстуру, что важно учитывать при дальнейшем приготовлении.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.