В Министерстве рассказали, какой бизнес можно законно вести в МКД

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, жилое помещение предназначено для проживания людей. Однако некоторые используют свою собственную квартиру для ведения бизнеса. И это вполне законно, сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Ведение предпринимательской деятельности в квартире без перевода ее в нежилое помещение возможно при соблюдении определенных условий — неукоснительное соблюдение правил пользования жилыми помещениями, а также гарантии, что деятельность не нарушает права соседей и соответствует нормам пожарной безопасности, экологии и санитарии.

Какие виды предпринимательства можно развивать на дому?

Научная деятельность

Исследования и разработки в области науки могут проводиться без перевода помещения.

Творческая практика

Художники, писатели, музыканты и дизайнеры могут заниматься своим творчеством, создавая произведения искусства и организуя выставки или продажи через интернет.

Адвокатская и нотариальная практика

Юридические услуги можно предоставлять из квартиры, если это соответствует установленным нормам и подразумевает соблюдение конфиденциальности и безопасности.

Репетиторство

Обучение учащихся различным предметам.

Салон красоты

Если вы мастер маникюра, можете открыть небольшой салон в квартире, при условии соблюдения всех санитарных норм.

Производство продукции ручной работы

Мыловарение, изготовление свечей, украшений и других изделий ручной работы можно осуществлять из дома, пока это не создает дискомфорта для соседей.

Кулинарные услуги

Приготовление блюд и выпечки на заказ. При условии, что соблюдаются все санитарные стандарты.

Для того, чтобы открыть гостиничный бизнес в МКД необходимо перевести жилое помещение в нежилое. Решение принимают органы местного самоуправления на основании пакета документов, среди которых должен быть и протокол общего собрания собственников, а также согласия соседей, чьи квартиры примыкают к жилому помещению, которое планируется перевести из жилого в нежилое.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.