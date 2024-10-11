В мэрии Москвы рассказали о гастрономическом туризме столицы

За полгода кафе и рестораны Москвы посетили два миллиона туристов

За полгода кафе и рестораны Москвы посетили два миллиона туристов из регионов России, сообщила заместитель столичного мэра Наталья Сергунина.

Чаще всего московские заведения посещали жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Тюменской области.

«В столице работает больше 22 тысяч заведений — это рестораны высокой кухни, кофейни, пекарни, семейные кафе. Во многих из них используются фермерские продукты, в меню представлены как авторские версии традиционных угощений, так и современные блюда», — рассказала Сергунина.

Как добавила вице-мэр, в столице реализовали проекты «Вкусы России» и «Москва — на волне. Рыбная неделя», а также проекты «Московский завтрак» и «Московское чаепитие». Сейчас в городе проходит фестиваль «Золотая осень», в рамках которого свою продукцию представило свыше 150 крупных и малых фермерских хозяйств со всей страны.

Во время недавнего масштабного форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» состоялся конкурс «Десерт будущего» — в нем участвовало 30 кафе, пекарен, ресторанов и отелей столицы. За три недели жители и туристы попробовали 2,5 тысячи порций тортов, выпечки и пирожных.

Еще один знаковый гастрономический проект, прошедший в рамках форума-фестиваля, объединил региональных шеф-поваров. Они готовили блюда стоимостью до 300 рублей из отечественных продуктов, попробовать которые можно было на Манежной площади.

Объем туристско-экскурсионного потребления за первое полугодие 2024-го составил 650 миллиардов рублей, из которых поступления в бюджет столицы оцениваются в 89 миллиардов рублей — оба показателя на треть больше, чем в рекордном допандемийном 2019 году.