В МЕГА Химки открылась бренд-зона «Сделано в Беларуси» с техникой из Беларуси

В торговом центре МЕГА Химки открылась первая в Подмосковье бренд-зона «Сделано в Беларуси» с бытовой техникой и электроникой белорусских производителей, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

ПАО «М.Видео» открыло в магазине сети в МЕГА Химки первую в Московской области и вторую в России бренд-зону с техникой белорусских производителей. В новом пространстве представлены товары компаний HORIZONT, ATLANT, GEFEST, Белвар, БелОМО, ВИТЯЗЬ и General Electronics.

Проект реализован в рамках меморандума о стратегическом сотрудничестве между ПАО «М.Видео» и холдингом «ГОРИЗОНТ» при поддержке администрации президента и посольства Беларуси, а также профильных министерств. Пространство оформлено в национальном стиле, что позволяет покупателям не только протестировать устройства, но и познакомиться с белорусскими традициями. Консультанты, прошедшие обучение на заводах-изготовителях, помогают выбрать подходящую модель.

В бренд-зоне представлен широкий ассортимент: ноутбуки H-BOOK, планшеты H-tab, мониторы, мини-ПК, твердотельные накопители H-Storage, холодильники, микроволновые печи, духовые шкафы GENERAL ELECTRONICS, холодильники и стиральные машины ATLANT, кухонная техника GEFEST, телевизоры HORIZONT и ВИТЯЗЬ с поддержкой современных технологий, а также малая бытовая техника брендов Белвар, asaloda и HORIZONT. Витрина дополняется ламповой продукцией завода БЭЛЗ.

Генеральный директор «М.Видео» Феликс Либ отметил, что формат бренд-зоны востребован у покупателей, а генеральный директор МЕГА Оксана Козлова подчеркнула рост интереса к белорусской технике благодаря ее надежности и доступности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье работают и развиваются белорусские компании. Каждое предприятие власти области стараются сопровождать и поддерживать.

«Беларусь — один из наших главных торгово-экономических партнеров по экспорту электрических машин, оборудования, продуктов питания и продукции АПК, наземного транспорта. 25% нашего валового регионального продукта — это торговля», — добавил Воробьев.