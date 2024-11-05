В Луховицах заработало новое предприятие

Производство запустила организация «ВК-Пластик». Эта площадка представляет собой многофункциональный завод, относящийся к Группе компаний «Центральный парк». В просторном и отремонтированном цехе установлены три станка, на которых в две смены идет литье пластика, выпускаются товары для автоматического полива: стойки-крепления для капельного шланга, штуцеры для трубок и дождевателей, короба с крышками и кранами. Процесс изготовления почти полностью автоматизирован. Пока что это первая очередь предприятия, и оно планирует расширяться, начать работать над другой продукцией из пластика.

«У нас в планах дальнейшее развитие производства. Мы проектируем здание второго цеха, которое будет включать в себя оборудование для производства капельных линий и трубок для сельскохозяйственного полива. Планируем увеличивать мощности станков, что тоже позволит расширить производство, дать много рабочих мест», — пояснил учредитель завода «ВК-Пластик» Алексей Карташов.

На предприятии пока что работают 10 человек, но, когда будет запущена вторая очередь, штат увеличится в 5-6 раз. Строительство запланировано на 2025 год. Пока что для нового производства проектируется здание. Запуск второй очереди намечен на 2026 год.

Предприятие осмотрел глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин и представители администрации. Алексей Карташов устроил для них экскурсию. Он отметил, что производство здесь безотходное. Сырье, которое остается после выпуска деталей, дробится и заново пускается в работу. Также Алексей Карташов подчеркнул, что предприятие не вредит экологии, соблюдает все стандарты по защите окружающей среды.

«Приятное впечатление осталось. Современные станки, роботизированность поражает — вплоть до миллиметра. Хорошая возможность для дальнейшего расширения, и главное, что мы первую очередь открыли. Запланирована масштабная вторая очередь — уже специализированная для сельскохозяйственного производства. Запуск такого производства поможет работникам агропромышленного комплекса. Желаем успехов этому предприятию», — поделился мнением Сергей Тимохин.

Работа на предприятии организована в две смены, но с учетом наращивания объемов, приобретения дополнительных станков и выпуска новых изделий, уже в скором будущем состоится переход на круглосуточное производство.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.