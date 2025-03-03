В Луховицах прошел форум для предпринимателей из отдаленных округов Подмосковья

В муниципальном округе Луховицы Московской области прошел межрегиональный форум «Меры государственной поддержки бизнеса в Подмосковье» для предпринимателей из отдаленных округов. На мероприятии выступили представители министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Участие в форуме приняли порядка 150 человек. Спикерами выступили представители инвестиционного блока правительства Подмосковья, муниципалитетов региона, а также сетевых компаний.

Так, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Кирилл Лосунчуков рассказал о развитии предпринимательской деятельности в отдаленных округах региона. Он подчеркнул, что для бизнеса в этих округах предусмотрены улучшенные условия по программам господдержки. Так, предприниматели в отдаленных округах Подмосковья могут воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом, получить земельный участок без проведения торгов и при выполнении всех инвестиционных обязательств может выкупить землю за 7,5% от ее кадастровой стоимости (ставка для отдаленных округов), получить субсидию на создание объектов инженерной инфраструктуры, льготный заем Фонда развития промышленности по специальный программе «Развитие удаленных территорий» и другие меры поддержки.

О системе обратной связи с инвесторами и предпринимателям рассказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан. Система обратной связи — центр управления регионом «Бизнес» (ЦУР «Бизнес») помогает предпринимателям в решении самых различных задач и вопросов, касающихся ведения предпринимательской деятельности в Подмосковье. Также в ЦУР «Бизнес» можно получить и консультационную помощь по вопросам получения мер господдержки предпринимателей.

ВРИО директора Агентства инвестиционного развития Московской области Игорь Чирков рассказал о действии Регионального инвестиционного стандарта, в рамках которого сегодня сопровождаются все инвестпроекты, реализуемые на территории Подмосковья. Он также отметил, что Московская область одной из первых среди российских регионов внедрила все пять обязательных элементов регинвестстандарта. А впоследствии подмосковная система обратной связи с инвесторами ЦУР «Бизнес» была одобрена в качестве шестого обязательного элемента регинвестстандарта и сегодня аналогичные системы внедряют по всей стране.

На площадке форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между Агентством инвестиционного развития Московской области и администрациями муниципальных округов Луховицы, Зарайск, Серебряные пруды. Соглашения направлены на развитие сотрудничества муниципалитетов региона с Агентством в области повышения инвестиционной привлекательности.

В рамках форума также была организована выставка местных производителей и компаний. Свою продукцию, например, представили такие предприятия как НПСФ «Штурм — снаряжение и экипировка», компания «ВК Пластик», «Луховицкие овощи» и другие. Всего в выставке приняли участие порядка 20 подмосковных компаний. Межрегиональный форум «Меры государственной поддержки бизнеса в Подмосковье» был организован Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области, Агентством инвестиционного развития Подмосковья и администрацией муниципального округа Луховицы. Мероприятия для бизнеса и поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.