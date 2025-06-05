В Лондоне суд заблокировал иск ВТБ к JPMorgan на 156 млн долларов

Лондонский суд встал на сторону американского банка JPMorgan Chase в споре с российским ВТБ, заблокировав претензию последнего примерно на 156 миллионов долларов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

После того как Запад ввел санкции против России в связи с украинским кризисом, американский банк заморозил активы ВТБ на нескольких счетах. Это спровоцировало судебный конфликт между финансовыми организациями.

Российская сторона обратилась в отечественные суды с требованием вернуть удерживаемые средства, игнорируя якобы ранее заключенное соглашение о рассмотрении всех разногласий в Арбитражном суде. В ответ JPMorgan подал иск в Высокий суд Лондона с целью прекратить судебные процессы, инициированные ВТБ в России, и в итоге добился успеха.

Суд встал на сторону финансового гиганта JPMorgan. Решение огласил судья Дэвид Фокстон. В ВТБ данную информацию пока никак не комментируют.