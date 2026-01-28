В Лобне увеличивают производство материалов для благоустройства

В городском округе Лобня началось строительство второй очереди завода по выпуску тротуарной и тактильной плитки, брусчатки и бордюров, что позволит увеличить объем производства вдвое, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Лобне производитель материалов для благоустройства расширяет мощности, приступив ко второй очереди строительства производственного комплекса. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили соответствие работ проектной документации, в том числе выполнение земляных и фундаментных работ.

Строительная готовность корпуса составляет 4%. Здание площадью более 5,3 тысячи квадратных метров начали возводить в августе 2025 года, завершить строительство планируется в августе 2026 года.

В новом корпусе разместят участки приготовления бетонной смеси, набора прочности и цех дополнительной обработки. Изделия будут производить методом вибропрессования, что обеспечивает высокое качество продукции. Завод оснастят современным оборудованием для полной автоматизации процессов — от поставки сырья до упаковки готовой продукции. Все партии продукции будут сертифицированы по стандартам качества.

После запуска второй очереди завод сможет ежегодно выпускать около 1 млн квадратных метров продукции, что вдвое больше текущих объемов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.