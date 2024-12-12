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В Лобне провели слушания по бюджету на 2025 год

Совет депутатов городского округа Лобня совместно с главой города Анной Кротовой и ее заместителями провели слушания по бюджету. Публичные слушания состоялись по вопросу о проекте бюджета городского округа Лобня на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает прес-служба администрации горокруга.

«Мы считаем, что бюджет получился достойный. По ряду муниципальных программ увеличили финансирование — образование на 1,03%, социальная защита населения на 10%, спорт на 24%. Выделенная сумма на благоустройство выросла почти в два раза», — написала в своем телеграмм-канале глава муниципалитета Анна Кротова.

Предусмотрели ряд мероприятий, которых ранее не было в бюджете — обустройство ливневых канализаций, водопровода.

Запланирована организация газового обогрева на стадионе «Москвич» — подогрев футбольного поля.

Предусмотрели расходы на программу ремонта многоквартирных домов.

Следующим этапом должно стать утверждение бюджета на совете депутатов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона сообщил, что в Московской области продолжаются работы по благоустройству общественных территорий для жителей региона.

«Проголосовало 169 тыс. человек. Самое большое заметное количество обращает внимание на благоустройство парков, скверов. Все это востребовано», — сказал Воробьев.

Он также отметил, что необходимо продолжать работы по благоустройству территорий и все это реализовывать.