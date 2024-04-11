В Ленобласти в 47 раз чаще стали предлагать вакансии с совмещенной «удаленкой»

В Ленобласти стали намного чаще предлагать «гибридные» вакансии с «удаленкой»

С 2021 по 2024 год на рынке труда Ленинградской области в 47 раз выросло число вакансий, в которых сотрудникам предлагают сочетать офисную и удаленную работу. Похожая тенденция образовалась и в Санкт-Петербурге — в городе объем таких вакансий вырос в пять раз, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

В Ленобласти процент таких «гибридных» вакансий вырос с минимального значения до 0,4%. В регионе также увеличилось общее число предложений работы, которую можно выполнять в удаленном формате.

В рамках агломерации число удаленных вакансий с 2021 года возросло почти на четверть (24%).

По данным аналитиков, среди районов Петербурга для «удаленки» больше всего подходят Центральный, Приморский и Красногвардейский.