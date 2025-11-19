В Ленинском округе создали 622 рабочих места при реализации инвестпроектов

По итогам 2025 года на территории Ленинского городского округа были успешно реализованы 39 инвестиционных проектов. Благодаря этим проектам жители получили 622 новых рабочих места, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Ленинский городской округ — один из наиболее динамично развивающихся муниципалитетов, который демонстрирует успехи в сфере привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Результаты 2025 года — это наглядное подтверждение эффективности нашей стратегии. Каждое новое рабочее место — это не просто статистическая единица, это улучшение финансового положения наших жителей, экономический рост округа и уверенность в будущем. Мы создаем благоприятные условия для развития бизнеса на нашей территории, и это приносит свои результаты», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Основой для роста стало планомерное развитие инвестиционной инфраструктуры. В округе уже работают технопарки «М-4», «Горки-1», индустриальная зона «Андреевское», а также промышленные комплексы «PNK Парк МКАД — М-4» в окрестностях деревень Ближние Прудищи и Коробово и «Горки Лайт Индастриал». В перспективе планируется открытие промышленных площадок, которые займут площадь в 464,8 га с общим количеством рабочих мест более 18,5 тыс. Для поддержки инвесторов в округе действует муниципальный инвестиционный стандарт, в рамках которого сформирован инвестиционный совет при главе округа и назначен ответственный за инвестиционную деятельность.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Ленинском округе продолжаем строить первый в регионе государственный индустриальный парк «Титан» по формату «5 в 1», где есть все необходимое для бизнеса: инженерные и транспортные коммуникации, площадки Light industrial для малого и среднего бизнеса, готовые промышленные боксы, а также социнфраструктура и подготовка кадров. Площади индустриального парка уже заняты на 100%. Ключевыми резидентами парка станут: ГК «Протектор», ГК «Строительный Альянс», ГК «Росатом», ГК «Тайм», — добавил Станислав Каторов.

С 2025 по 2029 годы планируется к реализации 174 инвестиционных проекта, которые, по прогнозам, позволят создать 4 108 новых рабочих мест. По предварительным данным, общий объем инвестиций в основной капитал по итогам 2025 года составит около 104 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.