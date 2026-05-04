В Ленинском округе производят оборудование для мороженого

Глава Ленинского округа Станислав Каторов посетил предприятие «Айс Бюро», выпускающее оборудование для производства мороженого и холодильную технику. Во время визита он обсудил с руководством завода показатели работы и меры поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Станислав Каторов посетил с рабочим визитом ООО «Айс Бюро», расположенное в Ленинском округе Подмосковья. Компания является отечественным производителем оборудования для изготовления традиционных и новых сортов мороженого, а также выпускает теплообменные устройства, холодильное и морозильное оборудование.

«Сегодня важно создавать условия для роста отечественных производителей, работающих в сфере импортозамещения и высоких технологий. Предприятие „Айс Бюро“ показывает пример успешного развития полного цикла производства: от проектирования сложных инженерных систем до выпуска готовой продукции, востребованной на российском рынке», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В ходе встречи глава округа вместе с заместителями ознакомился с производственными мощностями завода и обсудил с руководством текущие показатели работы, а также доступные меры государственной и муниципальной поддержки.

Помимо поставки оборудования, предприятие выполняет шеф-монтажные работы, проводит обучение персонала заказчиков и обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание, а также модернизацию техники.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.