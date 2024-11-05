В Ленинском округе открыли завод по производству премиального сыра

В Ленинском городском округе запустили завод по производству сыров премиального качества. Старт работе предприятия дал губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с управляющим партнером группы компаний «Рота» Аллой Налча (Саблиной) и работниками завода. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Завод по выпуску качественных натуральных сыров станет якорным предприятием индустриального парка «Горки-1». Здесь создано 200 новых рабочих мест, 170 из которых — непосредственно на производстве. Это инвестиционный проект группы компаний «Рота-Агро» — одного из крупнейших производителей молока в Московской области», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Мощность нового завода — свыше 12 тонн сыра в сутки и до 5 тыс. тонн в год. Общая площадь предприятия составляет порядка 6 тыс. квадратных метров. Она включает в себя цех приемки и пастеризации молока с производственной мощностью 120 тонн в сутки, цеха для изготовления мягких молодых сыров с благородной плесенью, полутвердых и твердых сортов сыра, климатические камеры созревания и просторные сырохранилища. Завод оснащен новейшим оборудованием как отечественного, так и зарубежного производства.

Также сообщается, что «Рота-Агро» владеет технологиями сыроварения, которые позволяют делать мягкие и полутвердые, а также уникальные твердые и сверхтвердые сорта со сроком созревания до трех лет. Все сыры, которым нет аналогов на российском рынке, изготавливаются из молока собственного производства. На молочных фермах холдинга содержится 5 000 коров голштино-фризской и айширской пород и 450 молочных овец французской породы лакон. Сыры компании отмечены высокими наградами: «Камамбер» и сверхтвердый «Резерв» получили золотые медали как «Лучшие сыры России», сыр «Монтарино Микс» стал победителем международного конкурса «Cheese open 2024».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.