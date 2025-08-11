В Кузбассе сеть «Красное&Белое» перестала продавать алкоголь

Первоначально о ситуации в социальных сетях рассказал журналист Ростислав Бардокин. Затем с корреспондентом редакции в магазине поделились информацией о том, что в сети магазинов невозможно приобрести алкоголь по всему региону. Однако причин сложившейся ситуации раскрывать не стали.

«Не могу раскрывать», — заявил по телефону один из работников магазина.

Тем не менее, другой информированный источник передал редакции информацию о том, что возможной причиной является отсутствие лицензии на продажу алкоголя.

Ограничения могут продлиться в течение месяца, а с чем связана «пропажа» лицензии, информации на данный момент нет.