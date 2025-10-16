В Кузбассе появилась вакансия с зарплатой более 500 тысяч рублей в месяц

сегодня в 18:57

В Кузбассе ищут руководителя проекта по созданию культурного кластера

В Кузбассе открылась вакансия с очень заманчивым уровнем дохода, сообщает Сiбдепо . Ищут руководителя проекта по созданию культурного кластера — ему готовы предложить заработок свыше 500 тыс. рублей в месяц.

Среди ключевых требований — наличие профильного высшего образования, стаж управления строительными проектами от пяти лет, успешное завершение как минимум десяти подобных проектов, хорошее знание архитектурных трендов, дизайна фасадов и уверенное пользование профессиональными компьютерными программами.

В обязанности будущего руководителя проекта входит представление интересов холдинга на объекте, обеспечение бесперебойной работы объектов, руководство объектом до момента его ввода в экспулатацию, взаимодействие с подрядчиками и выполнение ряда других задач.

Кандидату предлагают стабильную оплату труда, начинающуюся от 570 тыс. рублей, официальное трудоустройство, корпоративную мобильную связь, обучение и профессиональное развитие за счет работодателя, а еще перспективы карьерного роста.

