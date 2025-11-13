В Курганской области огурцы подорожали на 12% за 6 дней

За шесть дней, с 5 по 10 ноября, в Курганской области отмечен наибольший рост цен на огурцы. Их цена увеличилась на 12,04%, достигнув 139 рублей за килограмм, сообщает «Царьград» .

Это следует из результатов исследования, проведенного специалистами Свердловскстата, занимающимися мониторингом стоимости ряда продуктов питания.

Помимо огурцов, рост цен затронул и другие продукты: стоимость картофеля выросла на 7,07% (32 рубля за килограмм), помидоров — на 6,78% (219 рублей за килограмм), моркови — на 3,46% (47 рублей за килограмм). Также увеличились цены на сухие молочные смеси для детского питания (на 2,82%, до 1 631 рубля за килограмм), мясные консервы для детей (на 1,26%, до 1 352 рублей за килограмм) и бананы (на 1,45%, до 142 рублей за килограмм).

Однако некоторые товары стали доступнее. Снижение цен зафиксировано на белокочанную капусту (на 2,63%, до 29 рублей за килограмм), макаронные изделия (на 1,29%, до 107 рублей за килограмм), яблоки (на 1,84%, до 154 рублей за килограмм), печенье (на 2,37%, до 249 рублей за килограмм) и сахар (на 0,21%, до 72 рублей за килограмм).

