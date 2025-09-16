В Крыму более 50% предпринимателей составляют женщины

Руководитель информационно-образовательного центра «Мой бизнес» в Крыму Алена Череп рассказала, что в регионе доля женщин среди предпринимателей превышает 50%, сообщает «Крым 24» .

«Наше руководство такую статистику привело, что больше половины сейчас предпринимателей как раз женщины. Как руководители они жестче, наверное, чем мужчины», — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что бизнесвумен свойственен прагматичный подход.

Они проявляют рациональность в принятии решений, способны предвидеть результаты своей деятельности и эффективно определять наиболее важные задачи, заключила Череп.