В Кремле объяснили скачок цен на авиабилеты и обеспокоились ситуацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правительство страны и Центробанк принимают необходимые меры для сдерживания инфляции. Таким образом он прокомментировал повышение цен на авиабилеты, сообщает Life.ru .

По его словам, кабинет министров и Банк России обеспокоены «определенными инфляционными процессами». По этому вопросу российские власти уже прорабатывают «разные меры», указал Песков.

«Вы знаете, что таргетирование инфляции — это один из приоритетов», — обратил внимание представитель Кремля в ходе брифинга.

Песков добавил, что разработанные меры будут реализовываться, однако инфляция в стране, действительно, присутствует. Инфляционные процессы могут провоцировать рост цен в различных сферах, в том числе и в авиаперевозках, указал пресс-секретарь президента.