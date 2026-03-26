В Краснознаменске завод ускорит выпуск конструкций в пять раз

Производственный холдинг «Деталь Бизнеса» в Краснознаменске завершает модернизацию и готовит к запуску второй роботизированный сварочный комплекс с ЧПУ. После ввода оборудования скорость изготовления городских конструкций вырастет в пять раз, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Деталь Бизнеса» реализует инвестпроект по расширению и модернизации производства. Общий объем вложений превысил 300 млн рублей. Ранее основы для городских павильонов, остановок и модульных зданий сваривали вручную, теперь эту работу выполняет робот для автоматической сварки металлических каркасов. Это уже второй робот-сварщик на предприятии.

«Предприятие активно реализует инвестпроект по расширению и модернизации производства. В общей сложности компания вложила более 300 млн рублей. После запуска нового роботизированного комплекса скорость изготовления конструкций вырастет в пять раз, а производительность на единицу изделия увеличится в четыре раза», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Оборудование работает совместно с умными позиционерами, которые фиксируют детали весом до одной тонны и поворачивают их для точного выполнения шва. Для каждого типа изделий предусмотрена отдельная оснастка, что позволяет сохранять высокую точность при серийном выпуске.

Сейчас на площадке завершаются пусконаладочные работы. После тестирования комплекс запустят в эксплуатацию и объединят с первым роботом в единую автоматизированную линию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.