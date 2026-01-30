В Краснознаменске установят 15 новых автобусных павильонов в 2026 году

Холдинг «Деталь Бизнеса» начнет установку 15 современных автобусных павильонов в Краснознаменске в 2026 году, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Холдинг «Деталь Бизнеса», работающий в Московской области более 20 лет и специализирующийся на транспортной и городской инфраструктуре, приступает к реализации проекта по установке автобусных павильонов в Подмосковье. В 2026 году в Краснознаменске появятся 15 новых остановочных комплексов.

Компания известна своими решениями для транспортной среды Москвы, включая остановочные павильоны, информационные табло и навигационные системы. За годы работы холдинг реализовал свыше 15 000 объектов для государственных и корпоративных заказчиков, в том числе для органов исполнительной власти Москвы. Стратегической целью компании остается внедрение собственных инженерных решений не только в столице, но и в городах Московской области.

В компании отметили, что проект в Краснознаменске — важный этап, позволяющий применить московские технологии и стандарты в родном городе. Холдинг обладает собственным конструкторским бюро и производственными мощностями, выполняя полный цикл работ от проектирования до монтажа.

Новые павильоны будут соответствовать современным требованиям к функциональности, долговечности и эстетике городской среды. В компании подчеркнули, что даже при ограниченном финансировании возможно создавать качественные и удобные инфраструктурные объекты.

Проект в Краснознаменске рассматривается как демонстрация возможностей предприятия и основа для дальнейшего расширения деятельности холдинга в муниципалитетах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.