В Красногорске семьям выплатят матпособие на приобретение школьной формы

Социальные выплаты проактивны. Жителям Красногорска не нужно подавать документы. Так, семьям в округе будут выплачены материальные пособия на приобретение школьной формы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В Красногорске компенсацию получат более 3,2 тыс. ребят и 57 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Также, по сложившейся традиции, будем вручать школьные рюкзаки со всем необходимым к школе», — прокомментировал глава городского округа Дмитрий Волков.

На каждого школьника из малоимущей семьи положены выплаты в размере 3 тыс. рублей, а если семья с низкими доходами (меньше 18,3 тыс. рублей на человека) - доплачивают еще 7 тыс. рублей. А семьям, воспитывающим детей-инвалидов (доход меньше 27 тыс. руб. на человека), выплачивается более 13 тыс. рублей.

Если выплата не поступила автоматически, необходимо подать электронное заявление на регпортале «Госуслуг» или воспользоваться чат-ботом в Telegram.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.